СЕО- продвижение

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Закрыт12 заявок172 просмотра

Ищем специалиста по продвижению интернет-магазина.

Количество товаров более 40000 наименований.

Интересует сотрудничество на постоянной основе со специалистом, который готов работать в штате.

На данный момент в компании под этот и другие проекты набран и работает sмм-отдел и отдел копирайта. 

По вопросам сотрудничества обращайтесь по эл.почте: [email protected]

Наша Компания находится в Харькове. 

Интересует сотрудник с реальными результатами.

Мы со своей стороны готовы предложить хорошие условия труда + достойную оплату

8 лет назад
LarisaSokolova
33 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров