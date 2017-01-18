СЕО- продвижение

Ищем специалиста по продвижению интернет-магазина.

Количество товаров более 40000 наименований.

Интересует сотрудничество на постоянной основе со специалистом, который готов работать в штате.

На данный момент в компании под этот и другие проекты набран и работает sмм-отдел и отдел копирайта.

По вопросам сотрудничества обращайтесь по эл.почте: [email protected]

Наша Компания находится в Харькове.

Интересует сотрудник с реальными результатами.

Мы со своей стороны готовы предложить хорошие условия труда + достойную оплату