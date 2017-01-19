Оптимизировать 3 ВЧ запроса

Здравствуйте!

Вывожу Вч запросы уже более 6-ти мес, закупил жирные ссылки и вместо подъема он падает уже несколько месяцев... не знаю что делать и что я делаю не так.

Отдам предпочтение сеошнику с опытом вывода вч.

Пишите цену за оптимизацию / анализ одного ВЧ запроса. В наличии есть метрика и стата аллпозишн за последний год.

(!) Предложения без цены удаляю

Спасибо!