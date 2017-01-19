Оптимизировать 3 ВЧ запроса

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Закрыт5 заявок168 просмотров

Здравствуйте! 

Вывожу Вч запросы уже более 6-ти мес, закупил жирные ссылки и вместо подъема он падает уже несколько месяцев... не знаю что делать и что я делаю не так. 

Отдам предпочтение сеошнику с опытом вывода вч. 

Пишите цену за оптимизацию / анализ одного ВЧ запроса. В наличии есть метрика и стата аллпозишн за последний год. 

(!) Предложения без цены удаляю 

Спасибо!

8 лет назад
linege
40 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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