Приватный проект для Autochthon

Могу сказать много хороших слов в адрес этого замечательного заказчика, но ограничусь парой-тройкой: было очень и очень приятно с ним общаться и работать над его проектом. Очень педантичный человек, строгий, но справедливый. Работу оплатил мгновенно. Обращайтесь, буду очень рада вашему новому проекту.