Приватный проект для Autochthon

Нужны отзывы/заметки о сайте на тематических ресурсах с прямой ссылкой на него (сайты, порталы, форумы, сообщения или комментарии в ЖЖ, на Яндекс.блогах). Сообщение должно быть качественным, "в тему" и проходить модерацию. Не более 30-50 ...
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SEO-копирайтинг. Статья на тему запчастей МАЗ.
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