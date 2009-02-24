Приватный проект для Autochthon

$4
Поисковые системы (SEO)Завершен2 заявки139 просмотров
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SEO-копирайтинг. Статья на тему запчастей МАЗ.

15 лет назад
Smith_John
Джон 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
22 отзыва
Выбранный исполнитель
Autochthon
Надежда 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
92 отзыва
15 лет назад
$4
1 день
Спасибо за отличную работу. Статья получилась как раз в тему и с учетом СЕО-специфики. Уникальный материал написан быстро и грамотно (не часто такое встретишь). Рекомендую Надежду, как толкового специалиста, знающего свое дело.
Могу сказать много хороших слов в адрес этого замечательного заказчика, но ограничусь парой-тройкой: было очень и очень приятно с ним общаться и работать над его проектом. Очень педантичный человек, строгий, но справедливый. Работу оплатил мгновенно. Обращайтесь, буду очень рада вашему новому проекту.
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