Задачи: 1) Разработать максимально широкое семантическое ядро для продвижения блога в Google USA с частотностями и иерархией (классификацией) по тематике. 2) Отфильтровать и кластеризировать запросы по группам. 3) Проверить конкуренцию полученных групп фраз и, исходя из полученных результатов ...
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Проанализировать сайт с точки зрения сео, функционала, юзабилити. Для сотрудничества предлагаю высказать несколько слов о нашем сайте + показать примеры глубокого анализа который вы уже выполняли.
Сайт в приложенном скрине.
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