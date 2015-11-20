Проблемы с индексацией сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки137 просмотров
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День добрый.

Проект на ВордПрессе http://my-vmeste-vl.ru/ не индексируется поисковыми ботами. При попытке добавить в яндекс вебмастер возвращает ошибку 500. За последний год проект 3 раза подвергался атакам вирусов. Нужно исправить ошибку.

8 лет назад
mr_Endrew
Андрей 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад