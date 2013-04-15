Продвинуть портал в ТОП поисковиков

Добрый день! Продвигаем сайт через Руки. Нужен хороший специалист в области продвижения для поддержания аккаунта, наращивания семантического ядра в продвижении при добавлении новых товаров на сайт. Мы даем сведения о необходимых словах стартовых, вы анализ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Продвинуть сайт в топ поиска Google и Yandex. Составить полный аудит, анализ по конкурентам, обширное семантическое ядро, провести внутреннею и внешнюю оптимизацию. Создать и вести рекламные компании в Google Adwords и Яндекс Директ.
- Похожие заказы
- $100Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимы площадки для размещения статей с вечными ссылками. Статьи имеются.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть сайт http://super-raskraska.ru/, это раскраска для детей. Стоит 5 баксов, продается не сильно 10 продаж в месяц. Во первых сайт плохо прокачен всего 30 посетителей в день, по запросу раскраска который имеет 100.000 по ворд стату. Вообщем нужны ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна комплексная оптимизация сайта по максимуму, Россия + Запад. Ищем исполнителей только с опытом работы с данной тематикой.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Нужен базовый пакет SEO для сайта юридической фирмы.Поисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется специалист для продвижения нового сайта в поисковых системах яндекс, рамблер, майл, гугл. Возможно дальнейшее обслуживание.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется продвижение сайта в ключевых поисковиках по одной фразе: Ту 3600-010-78786272-2012. Только первые позиции.Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Добрый день! Требуется раскрутка сайта: http://www.izmel.ru, все регионы России в поисковых системах Яндекс, Rambler, Google, Mail -поддержка сайта в топ10 в поисковых системах -оптимизация сайта под поисковые системы -увеличение посещаемости сайта -возможно контекстная реклама Слова для раскрутки http://www.izmel.ru: измельчитель сахара мельница сахара дробилка сахара измельчитель для производства ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт www.rooms.net.ua "квартири подобово ужгород" - Украина "квартиры посуточно ужгород" - Украина "квартири подобово" - Закарпатье, Украина "квартиры посуточно" - Закарпатье, Украина Указывайте позицию, срок, метод продвижения и ценуПоисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт11 лет назад
На сайте около 250 страниц. Необходимо сделать СЕО оптимизацию. Перелинковка, теги, корректировка небольшая статей. Статьи на странице не больше 2тыс.знаков.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт11 лет назад