Продвинуть портал в ТОП поисковиков

$1000
Поисковые системы (SEO)Завершен1 заявка140 просмотров
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Продвинуть сайт в топ поиска Google и Yandex. Составить полный аудит, анализ по конкурентам, обширное семантическое ядро, провести внутреннею и внешнюю оптимизацию. Создать и вести рекламные компании в Google Adwords и Яндекс Директ.

11 лет назад
MarkPro
Марк 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
fxxer
37 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
11 лет назад
$145
180 дней
Взял Никиту в роли исполнителя на несколько своих проектов. Проделанной работой доволен. Всегда на связи и готов проконсультировать по любым вопросам и не лупит заоблачных цен.
Хороший заказчик, рекомендую.