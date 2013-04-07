Продвижение ИМ товаров для красоты и здоровья.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка94 просмотра

Продвижение по ПС интернет магазина с нуля. Вывод в топ НЧ и СЧ.

12 лет назад
Tsiii
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

LGP
32 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 лет назад
$500
30 дней
Все хорошо, Дмитрий ответственный и граммотный специалист, в первый же месяц пошли сч и вч в топ Яндекса, будем работать дальше.
Иван отличный заказчик и просто хороший человек. Всегда приятно общаться с этим человеком, а работать комфортно и уютно. Надеюсь на длительную работу! С ув. Сердюков Д.А.

Заявки фрилансеров

LGP
32 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 лет назад