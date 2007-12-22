Продвижение интернет-магазина

Требуется поддержание сайта www.labr.ru по трем ключевым фразам: лабрадор, лабрадор ретривер, щенки лабрадора в первой пятерке поисковых систем Яндекс, Рамблер, Гугл.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист для продвижения сайта www.gamehome.ru по запросам:
игровые приставки
PSP
WII
xbox
x-box
PS3
Ориентировочный бюджет 15.000 руб
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