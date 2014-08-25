Продвижение интернет магазина

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт12 заявок184 просмотра

Необоходимо продвинуть магазин по НЧ и СЧ поисковым фразам. Продвигать нужно не главную страницу сайта, а каждую страницу товара

11 лет назад
doons
Денис 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

NikeFIT
Виктор 
31 год
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
11 лет назад
$500
30 дней

Заявки фрилансеров

NikeFIT
Виктор 
31 год
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
11 лет назад