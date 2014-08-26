Доброго времени суток,нужны люди которые без проблем могут выполнить все задачи из чек листа на сайте. - Чек лист прикреплен к заданию. - Оплата производиться за один сайт. - Сайтов более 200 ...
Ответить на несколько вопросов
Здравствуйте, уважаемые профессионалы.
Я хотел бы получить квалифицированные ответы на несколько вопросов, связанных с продвижением одного ресурса.
Мне нужно, чтобы человек со знаниями И ОПЫТОМ ознакомился с основной информацией по ресурсу (об этом ниже) и дал АГРУМЕНТИРОВАННЫЕ ОТВЕТЫ на несколько вопросов, касающихся выбора направления развития его дальнейшей судьбы.
С учётом степени простоты вопросов я уверен, что у человека с опытом уйдёт на такую работу не больше ,чем 1,5 часа.
Отсюда бюджет.
Для тех, кто задумывается над тем, тратить ли время на столь маленький заказ, могу сказать, что впоследствии наверняка понадобятся ответы на новые (уже более подробные) вопросы. И тогда уже будет понятно, кому их задавать :)
Итак, что нужно сделать:
1. Ознакомиться с краткой (1стр.) предысторией текущего состояния сайта - "History.doc". Там же есть вся основная информация.
2. Осмотреть сам сайт (бегло) + если понадобится - информацию о нём на 1-2 сторонних ресурсах (думаю, что вам виднее на каких именно, и нужно ли это вообще).
3. Прочитать список вопросов - "Questions.doc".
4. Дать ответ на каждый вопрос и кратко его аргументировать.
Возможно имеет смысл поменять пункты 2 и 3 местами - вам виднее.
Просьба оставлять заявки предварительно хотя бы ознакомившись с прикреплёнными файлами, чтобы потом никто никому не портил нервы. :)
Выбранный исполнитель
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