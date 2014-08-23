Выполнение Чек-листа на большом колличестве сайтов

Доброго времени суток,нужны люди которые без проблем могут выполнить все задачи из чек листа на сайте.

- Чек лист прикреплен к заданию.

- Оплата производиться за один сайт.

- Сайтов более 200 и будут расти.

- Возможна помощь по некоторым пунктам.

- Вы можете предложить или исключить не которые задачи из чек-листа.

- Мы можем в любой момент редактировать чек-лист, удалять или добавлять несколько пунктов.

- Среднее время выполнения задания 5-7 часов.

Есть подробное видео, что и как делать.

Стоимость: 400 рублей за один сайт после проверки.