Провести оптимизацию кода, скриптов и тд что бы снизить поисковый вес сайта, убрать ненужное совсем:

1. Прописание всех title и alt для всех модулей/разделов/страниц/товаров — автоматизированное

2. Шаблонизация заголовков

3. Избавление от дублей страниц

4. Распределение веса страниц

5. Удаление дублей ссылок на одну и ту же страницу

6. Переписать титлы -блогерские на магазинные

7. В роботс не закрыты служебные страници типа регистрации, корзины и тд. - это лишний вес

8. Включить ЧПУ

9. 98 ссылок с главной без nofillow- исправить

10.Не должно быть вообще ссылок на технические страницы

11. Убрать жесткий глюк- при оформлении заказа вверху рекомендуемые товары .

http://giorini.ru/index.php?route=checkout/checkout

добавил в корзину, нажал оформить- попал на страницу там рекомендуемые, надо убрать и оформление заказа надо сделать простое.

12. Почистить сайт , тест http://optimin.ru/test/

сейчас 141 штраф, допустимо 60.

13.Сделать карту сайта

Пунктов много, но ошибки не критичные, нужно убрать поисковый вес ссылок и др.

Работы на 1-2 дня.

Структуру сайта сделать предельно простой для обычного покупателя, не сеошника)

Заинтересован в постоянном несложном администрировании в будущем.

До 100 у.е.