Прогон сайта по поисковикам.. без всяких анкет итд.. предлагайте цену
Провести оптимизацию кода, скриптов и тд
Провести оптимизацию кода, скриптов и тд что бы снизить поисковый вес сайта, убрать ненужное совсем:
1. Прописание всех title и alt для всех модулей/разделов/страниц/товаров — автоматизированное
2. Шаблонизация заголовков
3. Избавление от дублей страниц
4. Распределение веса страниц
5. Удаление дублей ссылок на одну и ту же страницу
6. Переписать титлы -блогерские на магазинные
7. В роботс не закрыты служебные страници типа регистрации, корзины и тд. - это лишний вес
8. Включить ЧПУ
9. 98 ссылок с главной без nofillow- исправить
10.Не должно быть вообще ссылок на технические страницы
11. Убрать жесткий глюк- при оформлении заказа вверху рекомендуемые товары .
http://giorini.ru/index.php?route=checkout/checkout
добавил в корзину, нажал оформить- попал на страницу там рекомендуемые, надо убрать и оформление заказа надо сделать простое.
12. Почистить сайт , тест http://optimin.ru/test/
сейчас 141 штраф, допустимо 60.
13.Сделать карту сайта
Пунктов много, но ошибки не критичные, нужно убрать поисковый вес ссылок и др.
Работы на 1-2 дня.
Структуру сайта сделать предельно простой для обычного покупателя, не сеошника)
Заинтересован в постоянном несложном администрировании в будущем.
До 100 у.е.
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