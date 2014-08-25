Доброго времени суток,нужны люди которые без проблем могут выполнить все задачи из чек листа на сайте. - Чек лист прикреплен к заданию. - Оплата производиться за один сайт. - Сайтов более 200 ...
Доработка и наполнение сайта на Joomla
Добрый день, уважаемые фрилансеры!
Для сайта ForDealers.PRO требуется выполнение ряда доработок как по самому сайту, так и по его контенту.
Состав Работ и доработок описан в прилагаемых файлах.
Необходимо:
1) Выполнить работы по внутренней оптимизации сайта по результатам Аудита. Вложение: "ForDealers.PRO"
2) Проведение работ по доработке функционала сайта и наполнению контентом. Вложение: Доработка FDPRO
Будут рассматриваться предложения только с явно указанными стоимостью и сроками. Возможны варианты предоплаты не более 30%. Если будут возникать вопросы, я готов на них отвечать. В приложенном файле по доработкам есть форма таблицы для оценки сроков и стоимости по каждому пункту. И там же исполнитель может добавить комментарии. Заполненные таблицы можете направлять на мою эл. почту.
Я готов активно участвовать в процессе доработок и формировании контента. Разработчик сайта, готов активно консультировать исполнителя по вопросам кода.
Заявки фрилансеров
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