Доработка и наполнение сайта на Joomla

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Закрыт2 заявки281 просмотр

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Для сайта ForDealers.PRO требуется выполнение ряда доработок как по самому сайту, так и по его контенту.

Состав Работ и доработок описан в прилагаемых файлах.

Необходимо:

1) Выполнить работы по внутренней оптимизации сайта по результатам Аудита. Вложение: "ForDealers.PRO"

2) Проведение работ по доработке функционала сайта и наполнению контентом. Вложение: Доработка FDPRO

Будут рассматриваться предложения только с явно указанными стоимостью и сроками. Возможны варианты предоплаты не более 30%. Если будут возникать вопросы, я готов на них отвечать. В приложенном файле по доработкам есть форма таблицы для оценки сроков и стоимости по каждому пункту. И там же исполнитель может добавить комментарии. Заполненные таблицы можете направлять на мою эл. почту.

Я готов активно участвовать в процессе доработок и формировании контента. Разработчик сайта, готов активно консультировать исполнителя по вопросам кода.

Joomla
11 лет назад
nds66
Денис 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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