Создать сем.ядро

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен7 заявок202 просмотра

Создать сем.ядро , на тему строительных материалов , сроки 2 часа. Кто сможет сделать срочно , оставьте скайп , обсудим , после заключаем сделку на сайте , после выполнения оплата. Пишите , только те кто готов выполнить проект с оплатой по факту. Стоимость 50-60 долларов.

Спасибо.

11 лет назад
aleksavladi
Алексанра 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
25 минут назад
11 лет назад
$60
1 день
Спасибо !!! Приятно иметь дело с этим исполнителем )
Приятно иметь дело с этим заказчиком )

Заявки фрилансеров

Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
25 минут назад
11 лет назад
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Поисковые системы (SEO)

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