Продвижение сайта по Seo

Требуется восстановление позиций сайта по Seo. Сайт был на высоких позициях в выдаче в до октября месяца 2018 и имел большое количество целевых посещений,но из за прекращения продвижения сайта с ноября- позиции с посещениями на данный момент сильно упали. Тематика-сервисный центр по ремонту бытовой техники.

Имеется статистика сайта с 2017 года в Вебвизоре и Я.Метрике.

Важен опыт работы.

Пишите пожалуйста стоимость и методы продвижения.