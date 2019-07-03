Продвижение сайта по Seo

вот собственно предмет разговора[url=http://www.bearsclub.com.ua/] http://www.bearsclub.com.ua/ [/url] от Вас ценник, сроки и месячная ставка на поддержку позиций
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется восстановление позиций сайта по Seo. Сайт был на высоких позициях в выдаче в до октября месяца 2018 и имел большое количество целевых посещений,но из за прекращения продвижения сайта с ноября- позиции с посещениями на данный момент сильно упали. Тематика-сервисный центр по ремонту бытовой техники.
Имеется статистика сайта с 2017 года в Вебвизоре и Я.Метрике.
Важен опыт работы.
Пишите пожалуйста стоимость и методы продвижения.
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