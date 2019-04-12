SEO продвижение сайта УКРАИНА

День добрый Нужно написать тз копирайтеру для сайта металлических дверей (изготовление на заказ). Ссылка на сайт https://bit.ly/2WcHZzY Сбор необходимых ключевых слов за вами. Главная страница и 12 видов (если считаете, что нужно что-то убрать или добавить, предлагайте) спасибо!