Продвижение сайта студии дизайна интерьера

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок211 просмотров

Требуется специалист по SEO продвижению сайта студии дизайна интерьера.

ВАЖНО - опыт в продвижении сайтов ИМЕННО ТАКОГО ВИДА КОМПАНИЙ

Наличие релевантного опыта подтверждается уже имеющимся семантическим ядром (включая дост. кол-во НЧ).

аинтересованным кандидатам - просьба высылать информацию о себе на [email protected].

В теле письма обязательно указывайте.

1)кто вы

2)ссылку на портфолио (чем занимаетесь)

3)ваш Skype (на худой конец - ISQ)

14 лет назад
vsamorodov
Владимир 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва

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