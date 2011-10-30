Нужна консультация по оптимизации

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Завершен4 заявки172 просмотра

Нужна консультация по оптимизации интернет магазина

(структура сайта и какие страницы по каким ключам оптимизировать?)

14 лет назад
Dremss
50 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

MarketingExpert
Игорь 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$25
1 день
Консультацию получил в полном объёме, быстро и профессионально, а что ещё нужно заказчику. Рекомендую.
Замечательный заказчик. Платит быстро. Подкован в теме и быстро понимает всю суть да дело. Вежлив и адекватен. Очень рад сотрудничеству. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

MarketingExpert
Игорь 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад