Есть сайт, ему два года. В индексе Яндекса держался очень мало времени (месяц-два). Сейчас в вебмастере Яндекса 1 страница - главная. Платоны молчат уже долгое время. Нужна консультация ...
Супермаркет цифрового контента
Всем здравствуйте!
Просьба внимательно прочитать текст.
Интересует продвижение супермаркета цифрового контента.
Магазин еще не создан.
Мне важно проанализировать список ваших проектов, которыми вы занимаетесь либо занимались.
Я занимаюсь инвестициями в разные проекты и магазин цифрового контента один из них.
Жду ваших портфолио. Далее - буду с вами связываться по контактам, которые укажите.
С уважением, Руслан
Заявки фрилансеров
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