Супермаркет цифрового контента

Всем здравствуйте!

Просьба внимательно прочитать текст.

Интересует продвижение супермаркета цифрового контента.

Магазин еще не создан.

Мне важно проанализировать список ваших проектов, которыми вы занимаетесь либо занимались.

Я занимаюсь инвестициями в разные проекты и магазин цифрового контента один из них.

Жду ваших портфолио. Далее - буду с вами связываться по контактам, которые укажите.

С уважением, Руслан