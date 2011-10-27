Супермаркет цифрового контента

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок166 просмотров

Всем здравствуйте!

Просьба внимательно прочитать текст.

Интересует продвижение супермаркета цифрового контента.

Магазин еще не создан.

Мне важно проанализировать список ваших проектов, которыми вы занимаетесь либо занимались.

Я занимаюсь инвестициями в разные проекты и магазин цифрового контента один из них.

Жду ваших портфолио. Далее - буду с вами связываться по контактам, которые укажите.

С уважением, Руслан

14 лет назад
Rklimanov
Руслан 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров