Убить отрицательные отзывы о сайте

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок277 просмотров

Цель:

В поисковой системе Яндекс в ТОП-30 по запросам которые предоставляются при запросе на почту должны находиться положительные отзывы о компании и ее сайтах.

Для достижения данной цели необходимо провести ряд работ.

- написание положительных отзывов о фабрике

- размещение положительных отзывов на сторонних сайтах

- создание страниц с отзывами сторонних на сайтах

- продвижение уже существующих и только созданных страниц с отзывами (размещение на них ссылок)

План работы:

- написание не менее 3 положительных отзывов в день

- размещение не менее 3 положительных отзывов в день

- создание страниц с отзывами на сайтах не менее 2 в неделю

- продвижение уже существующих и только созданных страниц с отзывами в течение всех 4 месяцев

Отчёт о проделанной работе должен предоставляться 2 раза в неделю в формате Excel.

Срок достижения цели: максимум 3 месяца.

Расчет срока продвижения определён с учётом данных Яндекса за последние 6 месяцев. Так как Яндекс не даёт статистику за осенние месяцы и достаточно сложно предсказать поведение конкурентов, Срок продвижения может быть увеличен по некоторым запросам до 4-х месяцев.

14 лет назад
Eisen1987
Евгений 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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