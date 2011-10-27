1. Группа В контакте есть, вот ссылка http://vkontakte.ru/club17032898 Нужно изменить дизайн, в принципе, у нас есть вариант, его нужно только скопировать и воплотить в жизнь. 2. Создание группы в Фэйсбуке ...
SEO оптимизация/раскрутка
Требуется SEO оптимизация сайта и последующая раскрутка, продвижение в топ поисковиков.
Подробное Т3 при выборе исполнителя.
Фирма серьезная, поэтому требуется выполнить очень качественно.
Бюджет на ваш выбор, указывайте в заявках.
P.S. Если клиент будет очень доволен - гарантирую премию и дальнейшее сотрудничество.
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