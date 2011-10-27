SEO оптимизация/раскрутка

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен14 заявок224 просмотра

Требуется SEO оптимизация сайта и последующая раскрутка, продвижение в топ поисковиков.

Подробное Т3 при выборе исполнителя.

Фирма серьезная, поэтому требуется выполнить очень качественно.

Бюджет на ваш выбор, указывайте в заявках.

P.S. Если клиент будет очень доволен - гарантирую премию и дальнейшее сотрудничество.

14 лет назад
qwentin69
Никита 
31 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва(-3)

Выбранный исполнитель

Sidnev-co
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
23 отзыва(-5)
14 лет назад
$20
1 день
Очень ответственно отнесся к поставленной задаче. Перед тем как приступить к работе провел тщательный анализ "поля боя", после чего выяснилось, что для начала было бы не плохо поработать над самим объектом продвижения - сайтом. Очень порадовало то, что сей специалист не погнался за деньгами, а честно высказал свое мнение по поводу сайта. Особенно благодарен за проведенный бесплатно качественный анализ сайта и профессиональную консультацию. Во время разговора с ним и чтения анализа создается впечатление что Владислав очень грамотный специалист и действительно профессионал своего дела. Если вам требуется продвижение сайта, то настоятельно рекомендую сего мастера. Гарантирую что вы не пожалеете ни потраченных денег, ни потраченного времени.

Заявки фрилансеров

Sidnev-co
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
23 отзыва(-5)
14 лет назад