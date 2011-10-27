Раскрутка группы Вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок139 просмотров

Необходима раскрутка грыппы Вконтакте: http://vkontakte.ru/nactavnik

Интересуют:

- способы раскрутки;

- безопасность;

- срок и цена.

Жду предложений!

14 лет назад
Arturich
Артур 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров