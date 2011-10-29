Оптимизация интернет-магазина на базе bitrix

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Завершен9 заявок187 просмотров

Необходима помощь в настройках по оптимизации интернет магазина на базе bitrix.

14 лет назад
Artem80
Артем 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

seo1
125 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов
14 лет назад
$25
1 день
Сергей действительно отличный специалист. Битрикс щелкает как орехи. Он смог решить мою проблему в течении часа. Я буду постоянно обращаться к Сергею, если возникнут трудности с Битриксом. Огромное ему спасибо.
Рекомендую работать с этим работодателем , четко и ясно ставит задачи , оплачивает работу вовремя . Приятно работать с такими Заказчиками .

Заявки фрилансеров

seo1
125 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов
14 лет назад

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