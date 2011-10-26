Подбор ключевых фраз для сайта (почти семантика)

Нужен маркетолог, который проанализирует сайт http://evstegneev.com/ и предложит список перспективных ключевых слов по тематике сайта, которые не достаточно представлены на сайте для привлечения посетителей.

То есть нужно не семантическое ядро исходя из уже имеющегося контента, а ключевые фразы которые являются новыми или почти новыми, мало представленными но с потенциалом, а значит перспективные, для данного сайта. Надеюсь разница ясна.

Фразы должны быть самодостаточны, то есть не повторяться в разном виде, а как отдельная тема по которой можно написать целую статью

Нужен список от 100 ключевых фраз.

От вас жду предложений, как вы видите реализацию данного задания. Ваш бюджет и контактный скайп. Все пишите под проектом, пожалуйста.

Возможна оплата частями по факту выполнения каждой части работы