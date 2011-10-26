Подбор ключевых фраз для сайта (почти семантика)

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки183 просмотра

Нужен маркетолог, который проанализирует сайт http://evstegneev.com/ и предложит список перспективных ключевых слов по тематике сайта, которые не достаточно представлены на сайте для привлечения посетителей.

То есть нужно не семантическое ядро исходя из уже имеющегося контента, а ключевые фразы которые являются новыми или почти новыми, мало представленными но с потенциалом, а значит перспективные, для данного сайта. Надеюсь разница ясна.

Фразы должны быть самодостаточны, то есть не повторяться в разном виде, а как отдельная тема по которой можно написать целую статью

Нужен список от 100 ключевых фраз.

От вас жду предложений, как вы видите реализацию данного задания. Ваш бюджет и контактный скайп. Все пишите под проектом, пожалуйста.

Возможна оплата частями по факту выполнения каждой части работы

14 лет назад
bebkozen
Евгений 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ol4a
Оля 
41 год
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

ol4a
Оля 
41 год
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад

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