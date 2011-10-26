Цель: В поисковой системе Яндекс в ТОП-30 по запросам которые предоставляются при запросе на почту должны находиться положительные отзывы о компании и ее сайтах. Для достижения данной цели необходимо провести ряд ...
Раскрутка страницы подписки в Директе на результат
Есть страница с формой подписки на бесплатную рассылку http://i-shop4you.ru/free
Наша задача - максимальное количество целевых подписчиков.
Для этого нужно настроить рекламную директ-кампанию в Яндекс Директе. То есть создать объявления, цепляющие объявления, заголовки, подбрать ключи и минус слова, провести сплит-тестировнаие. В общем сделать так чтобы CTR был высоким а стоимость клика низкая.
Далее нужно проанализировать страницу подписки и найти способ заставить максимальное количество посетителей оформить подписку. Сюда также входит изменение текста страницы, дизайна и тд. (Копирайтер у нас есть хороший)
Нужно сделать все возможное чтобы кликнувший на рекламе в директе посетитель - подписался на рассылку. Мы ищем человека который сможет сделать комплексный поход и все организовать для получения максимальной отдачи от кампании. Чем выше конверсия - тем выше ваш доход.
Мы платим за результат - то есть за подписчиков. Оплата - поэтапно, по факту выполнения работ
Аккаунт директа - наш. Также в вашем распоряжении будет метрика и яндекс вебмастер, чтобы все отслеживать и анализировать. В этом вы тоже должны разбираться
Бюджет кампании в директе 100-200 долл. в месяц . Но ваши варианты тоже рассмотрим
Что от вас требуется на начальном этапе - ваша цена за одного подписчика, ваши контакты - скайп, страница с отзывами, ну и наличие опыта и желания. Также мы можем рассмотреть и другие более эффективные схемы, если вы предложите.
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