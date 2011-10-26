Раскрутка страницы подписки в Директе на результат

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки100 просмотров

Есть страница с формой подписки на бесплатную рассылку http://i-shop4you.ru/free

Наша задача - максимальное количество целевых подписчиков.

Для этого нужно настроить рекламную директ-кампанию в Яндекс Директе. То есть создать объявления, цепляющие объявления, заголовки, подбрать ключи и минус слова, провести сплит-тестировнаие. В общем сделать так чтобы CTR был высоким а стоимость клика низкая.

Далее нужно проанализировать страницу подписки и найти способ заставить максимальное количество посетителей оформить подписку. Сюда также входит изменение текста страницы, дизайна и тд. (Копирайтер у нас есть хороший)

Нужно сделать все возможное чтобы кликнувший на рекламе в директе посетитель - подписался на рассылку. Мы ищем человека который сможет сделать комплексный поход и все организовать для получения максимальной отдачи от кампании. Чем выше конверсия - тем выше ваш доход.

Мы платим за результат - то есть за подписчиков. Оплата - поэтапно, по факту выполнения работ

Аккаунт директа - наш. Также в вашем распоряжении будет метрика и яндекс вебмастер, чтобы все отслеживать и анализировать. В этом вы тоже должны разбираться

Бюджет кампании в директе 100-200 долл. в месяц . Но ваши варианты тоже рассмотрим

Что от вас требуется на начальном этапе - ваша цена за одного подписчика, ваши контакты - скайп, страница с отзывами, ну и наличие опыта и желания. Также мы можем рассмотреть и другие более эффективные схемы, если вы предложите.

14 лет назад
bebkozen
Евгений 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Убить отрицательные отзывы о сайте

    $1000

    Цель: В поисковой системе Яндекс в ТОП-30 по запросам которые предоставляются при запросе на почту должны находиться положительные отзывы о компании и ее сайтах. Для достижения данной цели необходимо провести ряд ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • SEO оптимизация/раскрутка

    Требуется SEO оптимизация сайта и последующая раскрутка, продвижение в топ поисковиков. Подробное Т3 при выборе исполнителя. Фирма серьезная, поэтому требуется выполнить очень качественно. Бюджет на ваш выбор, указывайте в заявках. ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Раскрутить сайт-цитатник с помощью VK и Twitter

    Требуется продвинуть с помощью социальных сетей сайт-цитатник, использующий OpenID. Текущее состояние ресурса следующее: 1) Максимум 30 хостов в день; 2) В твиттер-канал автоматически постятся цитаты, набравшие определенный рейтинг; 3) Группа VK пуста ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Управление контекстной рекламой

    Нужен менеджер по контекстной рекламе. Мы привыкли сами заниматься контекстной рекламой, но в последнее время зашиваемся с делами и нуждаемся в сторонней помощи. Нужен человек, хорошо знакомый с инструментами контекстной рекламы: ...

    Google Ads
    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рассчитать стоимость Я10

    Требуется рассчитать бюджет продвижения сайта в десятку яндекса (адрес сайта предоставлю в личной переписке) И в дальнейшем провести рекламную кампанию в рамках этого бюджета. Принимаю предложения. Общение на ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вывод в ТОП3 (Google, Yandex)

    Ресурс: http://iko.by (Google, Yandex) Необходимо вывести в ТОП3 по запросам: - гибкая черепица - битумная черепица - мягкая черепица - гибкая кровля - битумная кровля - мягкая кровля ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Продвижение сайта грузоперевозок.

    Есть новый сайт грузоперевозок по Москве и области. Необходимо продвинуть его в топ-10 yandex и google. Интересуют приблизительные цены и сроки( желательно постоянное сотрудничество ). Список запросов достаточно большой порядка 40 штук. Только белые методы ...

    Поисковые системы (SEO)20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Раскрутка страницы в Facebook

    $100

    Требуется раскрутить, увеличить количество подписчиков нашей страницы http://www.facebook.com/rozavitriv. Подписчики должны быть только из Украины и желательно Киев В случае успешного начала сотрудничества, возможно продолжение на постоянной основе :)

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад