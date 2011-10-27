Продвижение в ТОП Яндекс и Гугл. Интересует не просто покупка ссылок и прогон по ссылко-помойкам (каталогам). Нужно будет допилить сайт (кейворды, семантика и тд) ибо сайт хиленький. биг-бэг биг ...
Вывести сайт в Яндекс
Есть сайт, ему два года.
В индексе Яндекса держался очень мало времени (месяц-два). Сейчас в вебмастере Яндекса 1 страница - главная. Платоны молчат уже долгое время.
Нужна консультация по ошибкам и стратегии выхода из ситуации.
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