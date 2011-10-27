Вывести сайт в Яндекс

Есть сайт, ему два года.

В индексе Яндекса держался очень мало времени (месяц-два). Сейчас в вебмастере Яндекса 1 страница - главная. Платоны молчат уже долгое время.

Нужна консультация по ошибкам и стратегии выхода из ситуации.