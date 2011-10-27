Продвижение сайта (Яндекс + Гугл)

Продвижение в ТОП Яндекс и Гугл.

Интересует не просто покупка ссылок и прогон по ссылко-помойкам (каталогам).

Нужно будет допилить сайт (кейворды, семантика и тд) ибо сайт хиленький.

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Сайт: www.geomacom.ru (на джанго)

Пишите цену/срок для ТОП10, ТОП5 и то что выше

потом уже решим куда конкретно двигать будем.