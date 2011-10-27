Продвижение сайта (Яндекс + Гугл)

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт13 заявок226 просмотров

Продвижение в ТОП Яндекс и Гугл.

Интересует не просто покупка ссылок и прогон по ссылко-помойкам (каталогам).

Нужно будет допилить сайт (кейворды, семантика и тд) ибо сайт хиленький.

биг-бэг

биг бэг (кстати разница есть?)

биг бэг купить

мешки биг бэг

биг бэг цена

производство биг бэг

мягкий контейнер МКР

мягкие контейнеры

Сайт: www.geomacom.ru (на джанго)

Пишите цену/срок для ТОП10, ТОП5 и то что выше

потом уже решим куда конкретно двигать будем.

Django
14 лет назад
Art-Programs
Артур 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров