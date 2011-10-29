Раскрутка Интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок227 просмотров

Нужен специалист по раскрутке интернет-магазинов.

ОБЯЗАТЕЛЬНО с опытом работы !!!

Портфолио раскрученных магазинов и план мероприятий (например СЕО, контекстная реклама и т.д.) обязательно.

Контакты:

ICQ 423117008

[email protected]

за подробностями пишите в аську!

14 лет назад
vpromo
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров