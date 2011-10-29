Вытащить в ТОП 3 сайта

Доброго времени суток.

Требуется вытащить сайт film-brigada2-naslednik.ru в ТОП 3 по запросам, указанным в приложении(скрин из программы site-auditor).

Предоплата либо через безопасный сервис веблансера, либо с кодом протекции на большой срок(вебмани), либо по факту вывода сайта в ТОП 3.

*варианты расположены по возрастанию предпочтительности для меня.

Заданные позиции интересуют в первую очередь в гугле, т.к. доминирующий трафик идет с него.

Кто это сможет сделать, за какой срок и какую сумму?

Жду Ваших предложений.

По всем вопросам пишите ЛС