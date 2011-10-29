Консультация о покупке ссылок

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен6 заявок153 просмотра

Есть оптимизированый сайт. Необходима консультация в покупке ссылок на сайт. Какая биржа и как лучше настроить фильтр для покупки ссылок. Интересует google в Украине. Консультация в скайпе.

Цена ваша. Оплата за WM.

14 лет назад
khudiev
Руслан 
42 года
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

MarketingExpert
Игорь 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$40
1 день
Огромное спасибо! Всё быстро сделано и очень качественно. Профессионал своего дела!
С оплатой проблем не возникало

Заявки фрилансеров

MarketingExpert
Игорь 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад