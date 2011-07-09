Продвижение сайта в топ-10

www.v-prikol.ru - нужно нагнать тиц регистрацией в каталогах, соцзакладках и т.д. Результат нужен именно тиц, прогон по каталогом и т.д. без гарантии поднятия тиц не предлагать!
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Сайт сейчас полностью переделывается oknamln.ru
Также будет написан новый текст.Сайту около 3,5 лет.До этого не было оптимизации.Был как визитка.
Нужны будут рекомендции по сайту,ключам для продвижения.
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