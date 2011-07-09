Продвижение сайта в топ-10

Поисковые системы (SEO)Закрыт13 заявок232 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт сейчас полностью переделывается oknamln.ru

Также будет написан новый текст.Сайту около 3,5 лет.До этого не было оптимизации.Был как визитка.

Нужны будут рекомендции по сайту,ключам для продвижения.

12 лет назад
beat86
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Поднять ТИЦ

    www.v-prikol.ru - нужно нагнать тиц регистрацией в каталогах, соцзакладках и т.д. Результат нужен именно тиц, прогон по каталогом и т.д. без гарантии поднятия тиц не предлагать!

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Прогнать сайт по каталогам

    Прогнать сайт по каталогам, закладкам, форумам, доскам, трастовым сайтам, ваши предложения.... составления уникального описания при прогоне, с желательным присутствием обратных ссылок аренда компрессора аренда компрессора аренда компрессора в Москве аренда компрессора с отбойными молотками http://rentcompress.ru как ведётся работа ...

    Поисковые системы (SEO)2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Мин.: ТЗ на SEO тексты, макс.: компл. продвижение

    Тематика: кузовной ремонт Домен: с 2002 года Регион: Москва Общий список запросов к продвижение есть. Нужна выборка запросов для оптимального старта, возможно совместное дополнение списка. Начальный бюджет: 5-7 тыс. руб. / мес. При общем успехе и хорошем потоке клиентов ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно продвинуть портал в очень сложном сегменте

    Требуется профессиональный сеошник, с большим опытом и аналитическими знаниями в сфере продвижения больших проектов. Подробности при переписке. Без опыта не беспокоить!

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Эффективное размещение объявлений на доски

    Здравствуйте, необходимо на постоянной основе размещать объявления для одной фирмы. Может быть использование программ рассылки на доски + обязательно ручное размещение на самых часто посещаемых досках. Самое главное это эффективность. Необходимо размещать объявления для людей. Рассмотрю ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Увеличение групп по продаже купонов в соц. сетях

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Необходимо продвинуть в соц. Сетях региональный ресурс по продаже купонов, группы уже созданы. 1. Требуется увеличить группы, на "Вконтакте" – 1 500 людей. "Facebook" 1 500 людей. 2. Создать оригинальное оформление группы. 3. Ежедневное администрирование ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • SEO, google top 5

    Keywords: transsiberian, trans siberian railway, railroad, express and combinations в основном trans siberian railway сайт в разработке, по семантическому ядру все поправлю, доступ на админку/сервер не даю, раскрутку по непопулярным запросам не прошу строго только белое продвижение, пишите, пожалуйста, цену за ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад