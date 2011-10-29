Нужно продвинуть сайт в одном регионе в топ, за подробностями в личку
Прогон сайта по зарубежным закладкам соц. сетей.
Требуется сделать качественный прогон сайта (нацеленного на англ. публику) в зарубежных закладках.
прогнать надо 1 урл.
описание (10-20 вариантов) могу подготовить сам (только скажите каким оно должно быть).
пожалуйста предлагая указываете какая база закладок, создается ли отдельный аккаунт, форма отчета и т.д.
сроки прогона не критичны (но не более 1 недели)
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