Прогон сайта по зарубежным закладкам соц. сетей.

Требуется сделать качественный прогон сайта (нацеленного на англ. публику) в зарубежных закладках.

прогнать надо 1 урл.

описание (10-20 вариантов) могу подготовить сам (только скажите каким оно должно быть).

пожалуйста предлагая указываете какая база закладок, создается ли отдельный аккаунт, форма отчета и т.д.

сроки прогона не критичны (но не более 1 недели)