SEO сайта для СТО и эвакуации

Добрый день.

Стал актуальным вопрос о продвижении сайта autoliga.info по двум направлениям: кузовной ремонт и эвакуация.

На сайте соответствующие разделы есть.

Нужно продвижение по следующим запросам:

СТО:

кузовной ремонт

покраска автомобиля

+ 5-10 запросов в схожую тематику, предложите Вы

Служба эвакуации

эвакуация +петербург+ санкт-петербург

эвакуация автомобилей +петербург+ санкт-петербург

грузовая эвакуация

грузовой эвакуатор

эвакуатор +петербург+ санкт-петербург

Нужна работа в комплексе - Вы меняете и тексты, дописываете или покупаете. По эвакуации тексты и куча разделов когда то была сделана.

Продвижение делается белыми методами по Вашему усмотрению, что тратить на ссылки/статьи и прочее.

Формат работы - предоплата и еженедельный отчет о результатах и наглядно о проделанной работе.

Все запросы по стоимости должны быть разнесены.

Также под СТО готов оплатить первоначальную, подготовительную работу - создание разделов, написание статей и далее по смыслу.

Я с радостью по возможности подскажу и расскажу что и как делалось по сайтам, но основная работа ложится на Вас.

Оплата через WMR.

"ПРОСЬБА! не пишите Ваши типовые рассылки, что Вы бу-бу-бу и бе-бе-бе, интересует стоимость каждого запроса и срок, плюс Ваша ответственность за невыполнение. Платить и не видеть результатов честно устали."