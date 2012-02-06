Требуется специалист по SEO продвижению сайта студии дизайна интерьера. ВАЖНО - опыт в продвижении сайтов ИМЕННО ТАКОГО ВИДА КОМПАНИЙ Наличие релевантного опыта подтверждается уже имеющимся семантическим ядром (включая дост. кол-во НЧ). ...
SEO сайта для СТО и эвакуации
Добрый день.
Стал актуальным вопрос о продвижении сайта autoliga.info по двум направлениям: кузовной ремонт и эвакуация.
На сайте соответствующие разделы есть.
Нужно продвижение по следующим запросам:
СТО:
кузовной ремонт
покраска автомобиля
+ 5-10 запросов в схожую тематику, предложите Вы
Служба эвакуации
эвакуация +петербург+ санкт-петербург
эвакуация автомобилей +петербург+ санкт-петербург
грузовая эвакуация
грузовой эвакуатор
эвакуатор +петербург+ санкт-петербург
Нужна работа в комплексе - Вы меняете и тексты, дописываете или покупаете. По эвакуации тексты и куча разделов когда то была сделана.
Продвижение делается белыми методами по Вашему усмотрению, что тратить на ссылки/статьи и прочее.
Формат работы - предоплата и еженедельный отчет о результатах и наглядно о проделанной работе.
Все запросы по стоимости должны быть разнесены.
Также под СТО готов оплатить первоначальную, подготовительную работу - создание разделов, написание статей и далее по смыслу.
Я с радостью по возможности подскажу и расскажу что и как делалось по сайтам, но основная работа ложится на Вас.
Оплата через WMR.
"ПРОСЬБА! не пишите Ваши типовые рассылки, что Вы бу-бу-бу и бе-бе-бе, интересует стоимость каждого запроса и срок, плюс Ваша ответственность за невыполнение. Платить и не видеть результатов честно устали."
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт14 лет назад
Создание группы на фэйсбуке,блог в твитереПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужна консультация по оптимизации интернет магазина (структура сайта и какие страницы по каким ключам оптимизировать?)Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Ищу исполнителя для сотрудничества по продвижению сайта гостиницы по следующим запросам в ТОП яндекса и google: 1. Лазаревское 2. Жильё в Лазаревском 3. Частный сектор в Лазаревском 4. Гостевые ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт14 лет назад
народ помогите пожалуйста в продвижение сайта www.fit-mebel.ruПоисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен специалист по раскрутке интернет-магазинов. ОБЯЗАТЕЛЬНО с опытом работы !!! Портфолио раскрученных магазинов и план мероприятий (например СЕО, контекстная реклама и т.д.) обязательно. Контакты: ICQ ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Есть оптимизированый сайт. Необходима консультация в покупке ссылок на сайт. Какая биржа и как лучше настроить фильтр для покупки ссылок. Интересует google в Украине. Консультация в скайпе. Цена ваша. Оплата за WM.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Регистрация такси http://vip-taxi-nsk.ru/ в как можно бОльшем количестве каталогов предприятий (не сайтов!).Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт14 лет назад
Доброго времени суток. Требуется вытащить сайт film-brigada2-naslednik.ru в ТОП 3 по запросам, указанным в приложении(скрин из программы site-auditor). Предоплата либо через безопасный сервис веблансера, либо с кодом протекции на большой срок(вебмани), ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10000
Всем здравствуйте! Просьба внимательно прочитать текст. Интересует продвижение супермаркета цифрового контента. Магазин еще не создан. Мне важно проанализировать список ваших проектов, которыми вы ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт14 лет назад