SEO сайта для СТО и эвакуации

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Завершен10 заявок240 просмотров

Добрый день.

Стал актуальным вопрос о продвижении сайта autoliga.info по двум направлениям: кузовной ремонт и эвакуация.

На сайте соответствующие разделы есть.

Нужно продвижение по следующим запросам:

СТО:

кузовной ремонт

покраска автомобиля

+ 5-10 запросов в схожую тематику, предложите Вы

Служба эвакуации

эвакуация +петербург+ санкт-петербург

эвакуация автомобилей +петербург+ санкт-петербург

грузовая эвакуация

грузовой эвакуатор

эвакуатор +петербург+ санкт-петербург

Нужна работа в комплексе - Вы меняете и тексты, дописываете или покупаете. По эвакуации тексты и куча разделов когда то была сделана.

Продвижение делается белыми методами по Вашему усмотрению, что тратить на ссылки/статьи и прочее.

Формат работы - предоплата и еженедельный отчет о результатах и наглядно о проделанной работе.

Все запросы по стоимости должны быть разнесены.

Также под СТО готов оплатить первоначальную, подготовительную работу - создание разделов, написание статей и далее по смыслу.

Я с радостью по возможности подскажу и расскажу что и как делалось по сайтам, но основная работа ложится на Вас.

Оплата через WMR.

"ПРОСЬБА! не пишите Ваши типовые рассылки, что Вы бу-бу-бу и бе-бе-бе, интересует стоимость каждого запроса и срок, плюс Ваша ответственность за невыполнение. Платить и не видеть результатов честно устали."

Написание статей
14 лет назад
autoliga
Артур 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

mangusts
50 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
25 отзывов
14 лет назад
$1000
90 дней
Работаем по этим направлениям тоже с Александром! Адекватная реакция на пожелания и замечания. Александр адекватно оценивает свои силы и силы сайтов. Внимателен к каждой мелочи и детали.
Проект достаточно сложный, но выполнен на высоком уровне, все очень продумано - это я о самом сайте. Такой сайт, созданный и разработанный под руководством Артура очень интересно продвигать. Артур работу строит на очень профессиональном уровне.

Заявки фрилансеров

mangusts
50 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
25 отзывов
14 лет назад