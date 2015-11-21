Раскрутка и реклама для сайта (оказание услуг в сфере красоты)

Здравствуйте!

Требуется раскрутка и реклама для сайта (создан на Wix, платный домен .com)

http://www.stylistalena.com/

Целевая аудитория: девушки любого возраста; регион СПб и Красное Село

Сроки: от месяца и больше при успешной совместной работе

В данный момент выполняется реклама на direct, отдача минимум

Планировалась реклама на купонах, но отдача у схожих объявлений совсем скромная

Сайт связан с группой VK, 3000 участников

Просьба оценить (и выполнить) наилучший метод рекламы для данной услуги, описать стоимость услуг (реклама, раскрутка) за каждый месяц

С уважением, Дмитрий