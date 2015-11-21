Компании " [url=http://xn-----8kcfdhiahtcq0cimcr3av.xn--p1ai/]Продвижение сайтов[/url]" требуется специалист по внешним ссылкам
Раскрутка и реклама для сайта (оказание услуг в сфере красоты)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Требуется раскрутка и реклама для сайта (создан на Wix, платный домен .com)
Целевая аудитория: девушки любого возраста; регион СПб и Красное Село
Сроки: от месяца и больше при успешной совместной работе
В данный момент выполняется реклама на direct, отдача минимум
Планировалась реклама на купонах, но отдача у схожих объявлений совсем скромная
Сайт связан с группой VK, 3000 участников
Просьба оценить (и выполнить) наилучший метод рекламы для данной услуги, описать стоимость услуг (реклама, раскрутка) за каждый месяц
С уважением, Дмитрий
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