Сайт-новостные агрегаторы

Тематика инфопродукты/видеокурсы Форуму 2 года. Нужна оптимизация и продвижение. предложение как в комплексе , так и отдельно .
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Требуется специалист, который сможет проконсультировать, настроить и добавить сайт во всевозможные новостные агрегаторы с целью поднятия трафика.
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