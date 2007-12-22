Раскрутка партнерской программы

Нужно прогнать по каталогам и (или) по форумам запостить с линками от слов "трикотаж" из текста описания на сайт и (или) по доскам объявлений. адрес сайта: http://www.milakapitanova.ru/ Название: Трикотаж. Мила Капитанова - женский трикотаж. Одежда из трикотажа. Описание: ...