Разместить тематические ссылки или статьи

Для качественного трастового сайта нужны тематические ссылки.

Уверен, у многих есть подготовленные для этого наборы сайтов, жду ваших предложений. Требование: сайты не должны участвовать в биржах продажи ссылок, не быть в бане. Очень желательно, чтобы были в Яндекс.Каталоге. Ну и ТИЦ больше 20.

Сайт, на который будут поставлены ссылки – каталог товаров и услуг. Так что нужны ссылки по основным коммерческим направлениям (строительство, оборудование, мебель, техника, одежда, различные услуги, и пр. – как в любом каталоге).

Очень приветствуется, если Яндексом за ними будет закреплен один регионов: Барнаул, Владивосток, Воронеж, Иркутск, Екатеринбург, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Челябинск.

Высылайте свои предложения сайтов (тематику и если не лень – порядок ТИЦа), я предоставлю статьи и ссылки, начнем сотрудничество.

Если вы пишете статьи, можем заодно заказать у вас партию статей.