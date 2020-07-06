SEO

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Закрыт1 заявка124 просмотра

Добрый день!

Дано - интернет магазин продуктов в Норвегии, нужно СЕО продвижение. Не так давно функционирует. Продвижением не занимались, оборот пока никакой из-за этого видимо. Сможете?

www.matmarket.no

Если да, сколь ко это будет стоить?

5 лет назад
guest_15941322981021
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
34 года
11 лет в сервисе
онлайн
54 отзыва
5 лет назад

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