Добрый день!

Дано - интернет магазин продуктов в Норвегии, нужно СЕО продвижение. Не так давно функционирует. Продвижением не занимались, оборот пока никакой из-за этого видимо. Сможете?

www.matmarket.no

Если да, сколь ко это будет стоить?