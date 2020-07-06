Перенос сайта на новую платформу, настройка SEO. Срок 2 недели.
SEO
Добрый день!
Дано - интернет магазин продуктов в Норвегии, нужно СЕО продвижение. Не так давно функционирует. Продвижением не занимались, оборот пока никакой из-за этого видимо. Сможете?
Если да, сколь ко это будет стоить?
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