SEO продвижение

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  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт20 заявок440 просмотров

Меня зовут Вячеслав, я являюсь маркетологом магазина Club100. Сайт: club100.kz

Ранее мы работали с одной компанией по Seo продвижнию, но сейчас рассматриваем варианты работы с фрилансерами.

Прикрепляю список работы, которые нужно проделать с сайтом.

Сориентируйте пожалуйста по длительности и цене.

Заранее спасибо

4 года назад
guest_16254664390773
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4 года назад

Заявки фрилансеров

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Поисковые системы (SEO)
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