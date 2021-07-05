Меня зовут Вячеслав, я являюсь маркетологом магазина Club100. Сайт: club100.kz

Ранее мы работали с одной компанией по Seo продвижнию, но сейчас рассматриваем варианты работы с фрилансерами.

Прикрепляю список работы, которые нужно проделать с сайтом.

Сориентируйте пожалуйста по длительности и цене.

Заранее спасибо