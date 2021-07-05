Требуется провести внутренний аудит SEO оптимизации, включая технический аудит верстки, бекенда и других технических параметров. Оцените эффективность текущих настроек и предложите рекомендации для улучшения.
SEO продвижение
Меня зовут Вячеслав, я являюсь маркетологом магазина Club100. Сайт: club100.kz
Ранее мы работали с одной компанией по Seo продвижнию, но сейчас рассматриваем варианты работы с фрилансерами.
Прикрепляю список работы, которые нужно проделать с сайтом.
Сориентируйте пожалуйста по длительности и цене.
Заранее спасибо
Заявки фрилансеров
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