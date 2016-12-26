Составить семантическое ядро и ТЗ на оптимизацию

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок157 просмотров

Для оптового сайта нужно:

- составить семантическое ядро

- составить рекомендации для оптимизации для тех. специалиста (основные рекомендации, 1-2 страницы)

В дальнейшем возможна работа по копирайту и продвижению.

Регион - центральная Россия, адрес - по запросу.

Требования к исполнителям: более 10 отзывов, строгое соблюдение сроков, наличие в скайпе в рабочее время

8 лет назад
denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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