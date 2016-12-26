нужны клиенты из этих мессенджеров Вайбер Ватсап телеграм скайп QQ WeChat что можете предложить ? и какие цены ?
Составить семантическое ядро и ТЗ на оптимизацию
Для оптового сайта нужно:
- составить семантическое ядро
- составить рекомендации для оптимизации для тех. специалиста (основные рекомендации, 1-2 страницы)
В дальнейшем возможна работа по копирайту и продвижению.
Регион - центральная Россия, адрес - по запросу.
Требования к исполнителям: более 10 отзывов, строгое соблюдение сроков, наличие в скайпе в рабочее время
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