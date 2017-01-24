Хотел сделать СЕО продвижения сайта http://hortus-flora.ru/. Сайт был недавно заменен на новый, текста сеошные, все оригинальное. Работает контекстная реклама в яндекс, конверсия хорошая Интересует на каких условиях происходит работа, какое количество вложений необходимо ...
Нужен спец по хрумеру
Приветствую,
для недавно созданного сайта нужно грамотное агрессивное продвижение, вероятнее всего с помощью хрумера.
cyber-arena.org - сайт
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