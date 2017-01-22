Семантическое ядро

Для тех у кого всё настроено в кейколлекторе, дополнительный плюс наличие оплаченного доступа к различным тематическим сервисам. Прикреплённый текстовый документ является контрольной картой и неотъемлемым приложением к заданию.

Просим предлагать цены из расчёта - цена за 1 запрос (чем больше запросов - тем лучше, нас интересует Ваша заинтересованность в их количестве).