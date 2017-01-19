Seo аудит/Маркетинговый аудит BTB сайта и его внутренняя оптимизация

Детальный seo и маркетинговый аудит сайта www.wsenergy.eu

анализ структуры, контента, перелинковки и т.д.

анализ сайтов конкурентов

выработка и реализация предложений по улучшениям внутри сайта и разработка стратегии внешнего seo продвижения исходя из специфики продукта и стратегий конкурентов

внутренняя оптимизация на основании аудита

Описание работ:

1. Сбор семантического ядра (частично произведена заказчиком)

2. Настрийка yandex метрики, вебмастера и google analytics

3. Комплексный аудит сайта (аудит технический + юзабилити + аудит по конкурентам + разработка маркетинговой стратегии с рекомендациями по продвижению) в соответствии с планом выполнения работ с предоставлением детального очета, рекомендаций и ТЗ для программиста, копирайтеров и продвижения.

4. Внутренняя оптимизация сайта (исправление ошибок и недочетов, выявленных во время аудита, оптимизация сайта для SEO продвижения, включая написание мета данных (title, description, keywords), написание мета тегов (h1-h6), использование перелинковки в статьях на сайте, создание robots.txt, создание sitemap.xml, оптимизацию/создание посадочных страниц под целевые запросы (включая доработку и написание текстов) с предоставлением отчета о проделанной работе.

5. Подача заявок в Яндекс Каталог, Dmoz Каталог, Mail Ru Каталог.

Исполнительобязуется информировать заказчика о ходе работ, своевременно отвечать на

вопросы заказчика, относящиеся к выполняемым и выполненным работам.