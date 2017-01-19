Привет. Нужно SEO продвижение. Регионы Кыргызстан и возможно Казахстан Сайт www.ads.kg (сейчас делаем новый сайт, будет готов к 30 января) Тема: разработка сайтов, crm системы, интернет реклама (кроме SEO) ...
Seo аудит/Маркетинговый аудит BTB сайта и его внутренняя оптимизация
Детальный seo и маркетинговый аудит сайта www.wsenergy.eu
анализ структуры, контента, перелинковки и т.д.
анализ сайтов конкурентов
выработка и реализация предложений по улучшениям внутри сайта и разработка стратегии внешнего seo продвижения исходя из специфики продукта и стратегий конкурентов
внутренняя оптимизация на основании аудита
Описание работ:
1. Сбор семантического ядра (частично произведена заказчиком)
2. Настрийка yandex метрики, вебмастера и google analytics
3. Комплексный аудит сайта (аудит технический + юзабилити + аудит по конкурентам + разработка маркетинговой стратегии с рекомендациями по продвижению) в соответствии с планом выполнения работ с предоставлением детального очета, рекомендаций и ТЗ для программиста, копирайтеров и продвижения.
4. Внутренняя оптимизация сайта (исправление ошибок и недочетов, выявленных во время аудита, оптимизация сайта для SEO продвижения, включая написание мета данных (title, description, keywords), написание мета тегов (h1-h6), использование перелинковки в статьях на сайте, создание robots.txt, создание sitemap.xml, оптимизацию/создание посадочных страниц под целевые запросы (включая доработку и написание текстов) с предоставлением отчета о проделанной работе.
5. Подача заявок в Яндекс Каталог, Dmoz Каталог, Mail Ru Каталог.
Исполнительобязуется информировать заказчика о ходе работ, своевременно отвечать на
вопросы заказчика, относящиеся к выполняемым и выполненным работам.
Заявки фрилансеров
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