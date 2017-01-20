СЕО продвижение сайта ландшафтных услуг

Хотел сделать СЕО продвижения сайта http://hortus-flora.ru/.

Сайт был недавно заменен на новый, текста сеошные, все оригинальное.

Работает контекстная реклама в яндекс, конверсия хорошая

Интересует на каких условиях происходит работа, какое количество вложений необходимо в месяц чтобы был эффект от работы СЕО?

Жду предложений с ценой.

Спасибо!

Уважаемые фрилансеры, данный проект создан мною для анализа необходимых финансовых затрат на СЕО. К сожалению на данный момент бюджет компании на развитие сайта исчерпан. С учетом того что наша работа имеет сезонный характер, готов обсуждать возможность СЕО продвижение в конце весны.

Спасибо вам за предложение, очень много интересных, обязательно свяжусь с вами!