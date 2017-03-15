Поисковое продвижение сайта

Искали человека, который мог бы качественно работать над СЕО. Намучались с предыдущим "специалистам", решили сэкономить, а в результате потеряли время. Конечно это не экономия, а трата денег. После того как Ян начал работать - показатели идут вверх. Это конечно радует. Еще хотелось бы отметить тот факт, что Ян действительно следит за показателями сайта. У нас был момент, когда посещаемость начала падать, и я вовремя не среагировала на это, но Ян обратил на это внимание и помог устранить проблему. За все время работы - Ян на связи. И что еще не мало важно: Ян всегда готов проконсультировать и разжевать почему стоит делать так, а не иначе. Как улучшить проект и в каком направлении двигаться. Очень толковый специалист!