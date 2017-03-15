Поисковое продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
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Завершен14 заявок247 просмотров

Требуется проведение работы по поисковому продвижению сайта, Работа должна выполняться в срок, исполнитель всегда должен быть на связи. Количество продвигаемых ключей - по максимуму. Также требуется провести seo-аудит сайта. 

8 лет назад
orgkomitet39
Ирина 
54 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

paleak
Ян 
34 года
15 лет в сервисе
Был
13 дней назад
8 лет назад
$3000
60 дней
Искали человека, который мог бы качественно работать над СЕО. Намучались с предыдущим "специалистам", решили сэкономить, а в результате потеряли время. Конечно это не экономия, а трата денег. После того как Ян начал работать - показатели идут вверх. Это конечно радует. Еще хотелось бы отметить тот факт, что Ян действительно следит за показателями сайта. У нас был момент, когда посещаемость начала падать, и я вовремя не среагировала на это, но Ян обратил на это внимание и помог устранить проблему. За все время работы - Ян на связи. И что еще не мало важно: Ян всегда готов проконсультировать и разжевать почему стоит делать так, а не иначе. Как улучшить проект и в каком направлении двигаться. Очень толковый специалист!
Спасибо Ирина. Очен ь приятно. Будем расти дальше.

Заявки фрилансеров

paleak
Ян 
34 года
15 лет в сервисе
Был
13 дней назад
8 лет назад