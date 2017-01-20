Произвести Аудит по SEO для сайта

Здравствуйте!

Нужно произвести аудит по сайту, для подготовки к продвижению и закупки ссылок.

Нужно написать что нужно сделать программисту.

Что нужно переделать в текстах на всех страницах.

Что сделать с мета тегами итд.

Так же Ваше предложения, что можно сделать. К примеру Микроразметка, Бысрые ссылки, с объяснениями как и для чего это нужно.

Все полностью что бы сайт беспрепятственно был готов к закупке и продвижению.

Ключевые запросы предоставлю.

Пишите стоимость, ссылку на сайт дам в личку кого заинтересует.

Оплата по факту готовности.

P.S. Сразу скажу, не нужно никаких заумных отчетов, на кучу страниц с данными онлайн сервисов.

Нужно нормально на обычном языке сказать что как, и что нужно поправить и почему.

Это касается и кода, и текстов и тайтлов, перекрестных ссылок итд.

По человечески, на нормальном языке общения.