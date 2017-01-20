Произвести Аудит по SEO для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт21 заявка193 просмотра

Здравствуйте! 

Нужно произвести аудит по сайту, для подготовки к продвижению и закупки ссылок. 

Нужно написать что нужно сделать программисту. 

Что нужно переделать в текстах на всех страницах. 

Что сделать с мета тегами итд. 

Так же Ваше предложения, что можно сделать. К примеру Микроразметка, Бысрые ссылки, с объяснениями как и для чего это нужно. 

Все полностью что бы сайт беспрепятственно был готов к закупке и продвижению. 

Ключевые запросы предоставлю. 

Пишите стоимость, ссылку на сайт дам в личку кого заинтересует. 

Оплата по факту готовности. 

P.S. Сразу скажу, не нужно никаких заумных отчетов, на кучу страниц с данными онлайн сервисов. 

Нужно нормально на обычном языке сказать что как, и что нужно поправить и почему. 

Это касается и кода, и текстов и тайтлов, перекрестных ссылок итд. 

По человечески, на нормальном языке общения.

8 лет назад
onsales
Денис 
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров