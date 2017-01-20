Детальный seo и маркетинговый аудит сайта www.wsenergy.eu анализ структуры, контента, перелинковки и т.д. анализ сайтов конкурентов выработка и реализация предложений по улучшениям внутри сайта и разработка стратегии внешнего seo продвижения исходя ...
Произвести Аудит по SEO для сайта
Здравствуйте!
Нужно произвести аудит по сайту, для подготовки к продвижению и закупки ссылок.
Нужно написать что нужно сделать программисту.
Что нужно переделать в текстах на всех страницах.
Что сделать с мета тегами итд.
Так же Ваше предложения, что можно сделать. К примеру Микроразметка, Бысрые ссылки, с объяснениями как и для чего это нужно.
Все полностью что бы сайт беспрепятственно был готов к закупке и продвижению.
Ключевые запросы предоставлю.
Пишите стоимость, ссылку на сайт дам в личку кого заинтересует.
Оплата по факту готовности.
P.S. Сразу скажу, не нужно никаких заумных отчетов, на кучу страниц с данными онлайн сервисов.
Нужно нормально на обычном языке сказать что как, и что нужно поправить и почему.
Это касается и кода, и текстов и тайтлов, перекрестных ссылок итд.
По человечески, на нормальном языке общения.
Заявки фрилансеров
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