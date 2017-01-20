Продвижение в ПС яндекс

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт13 заявок137 просмотров

Необходимо региональное продвижение в ПС Яндекс в топ 3, конкуренция по мутагену небольшая 8 баллов. Сайту 5 месяцев.

Выслушаю ваши предложения по срокам и ценам. 

8 лет назад
medvedef
Дмитрий 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров