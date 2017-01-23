Выделить из СЯ запросы для продвижения в Youtube и Satu (аналог тиу.ру

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Закрытнет заявок83 просмотра

Имеется собранное СЯ. Нужно выделить из него те запросы, которые будут использоваться при размещении видео на Youtube и Satu.kz (аналог Тиу.ру).

Выделяете все запросы, которые на ваш взгляд оптимальны для продвижения на данных площадках. СЯ в приложении. Если у вас есть вопросы - задавайте, отвечу на все.

Результатом должны быть два файла: один с запросами для Ютуба, другой для Сату. Оплата Вебмани, после выполнения работы. Заявки подавайте в формате Цена-Срок.

8 лет назад
lialkz
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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