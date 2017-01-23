Детальный seo и маркетинговый аудит сайта www.wsenergy.eu анализ структуры, контента, перелинковки и т.д. анализ сайтов конкурентов выработка и реализация предложений по улучшениям внутри сайта и разработка стратегии внешнего seo продвижения исходя ...
Выделить из СЯ запросы для продвижения в Youtube и Satu (аналог тиу.ру
Имеется собранное СЯ. Нужно выделить из него те запросы, которые будут использоваться при размещении видео на Youtube и Satu.kz (аналог Тиу.ру).
Выделяете все запросы, которые на ваш взгляд оптимальны для продвижения на данных площадках. СЯ в приложении. Если у вас есть вопросы - задавайте, отвечу на все.
Результатом должны быть два файла: один с запросами для Ютуба, другой для Сату. Оплата Вебмани, после выполнения работы. Заявки подавайте в формате Цена-Срок.
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