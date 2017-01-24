Оптимизация сайта согласно Аудита

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки111 просмотров

Необходимо сделать оптимизацию сайта согласно аудиту. 

Нужно сделать: 

• ТЗ по правильному переезду сайта на https с точки зрения SEO 

• Составление и внедрение новых оптимизированных мета тегов на сайт для всех страниц. 

• Сбор, расширение семантического ядра, правка заголовков 

• Оптимизация раздела Вопросы и ответы 

• Сделать мелкие правки

8 лет назад
kazakof
38 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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