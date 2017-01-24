СЕО продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт12 заявок145 просмотров

Изучить специфику сайта kostyk.ru и предложить стратегию продвижения.

Сайт старый, продвижением давно не занимались.  

600 рублей.

8 лет назад
cartshop
Николай 
44 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров