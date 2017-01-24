Исправление ошибок, семантическое ядро, оптимизация description, title, h1-h6, strong и другие, правильная перелиновка.
СЕО продвижение сайта
Изучить специфику сайта kostyk.ru и предложить стратегию продвижения.
Сайт старый, продвижением давно не занимались.
600 рублей.
Заявки фрилансеров
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